Міністр оборони Росії на годинку заскочив у Севастополь

Під час візиту міністра оборони Російської Федерації Анатолія СЕРДЮКОВА до Севастополя питання про передачу об`єктів Чорноморського флоту Росії Україні не порушувалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Міністр оборони був дуже короткий час – менше години. Він тільки провів нараду з командуванням флоту, навіть було скасовано церемоніальне покладання квітів», - сказав С.КУНІЦИН, зазначивши, що з цієї причини не зустрічався з А.СЕРДЮКОВИМ.

У той же час С.КУНІЦИН повідомив, що підкомісія з питань ЧФ РФ Міждержавної російсько-української комісії практично закінчила інвентаризацію земельних ділянок і військових містечок. За його словами, більшість цих документів передана українській стороні.

У свою чергу, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Андрій КЛИМЕНКО зазначив, що, незважаючи на те, що офіційних звернень з боку Росії про передачу об`єктів не надходило, за неофіційною інформацією, через можливий брак коштів може йтися про передачу Севастополю Матроського клубу, Театру імені Лавреньова, Будинку офіцерів, Музею ЧФ та Бібліотеки імені Лазарева.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ провів у Севастополі у командуванні Чорноморського флоту нараду.

Як повідомляли напередодні деякі ЗМІ, на цій нараді мало розглядатися питання про передачу українській стороні деяких об`єктів і підприємств Чорноморського флоту. Як писала, зокрема, газета «Новая», мало йтися про судоремонтний завод, спортивний клуб ЧФ і нове недобудоване житло для моряків.