Радник Порошенка обговорив підтримку України з главою Пентагону

Колишній генеральний секретар НАТО, радник президента України Андерс Фог Расмуссен зустрівся з міністром оборони США Джеймсом Меттісом, щоб обговорити підтримку України з боку США, роль НАТО у боротьбі з тероризмом та політику Вашингтона стосовно Москви. Про це він написав у своєму Twitter.

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«Зустрівся з міністром оборони США Меттісом, щоб обговорити збільшення ролі НАТО у боротьбі з тероризмом, жорстку політику США щодо Росії та підтримку України», - повідомив Расмуссен.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, яким, серед іншого, передбачено виділення Україні 560 млн дол. допомоги.

Нагадаємо, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) із 560 млн дол. США планують виділити щонайменше 238 млн дол.

Також у Конгресі вирішили, що допомога не повинна стосуватися полку спецпризначення «Азов» Національної гвардії України. Зокрема, кошти, які виділяються цим актом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання та іншої допомоги цьому підрозділу.