МЗС працює із міжнародною спільнотою для посилення санкцій і тиску на Росію - посол

Міністерство закордонних справ України постійно працює з міжнародною спільнотою у питанні посилення санкцій і тиску на Російську Федерацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол з особливих доручень МЗС України Надія Цок повідомила під час круглого столу на тему: «Рішення Міжнародного суду ООН і Ради Європи щодо Криму: нові можливості для України?» сьогодні у Києві.

"Ми працюємо постійно для того, щоб посилювати ці санкції, продовжувати, для того, щоб посилювався тиск економічний, фінансовий і політичний, будь-який, емоційний на Російську Федерацію", - сказала Цок.

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"Наша ціль - посилити тиск на Російську Федерацію до такого ступеня, коли почнуться якісні зміни", - додала вона.

За словами посла, тиск на РФ чинився шляхом прийняття політичних рішень та вжиття практичних заходів. Зокрема, дипломат нагадала, що Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада та ще деякі країні постійно продовжують чинність запроваджених проти Росії санкцій через її агресію проти України.

Цок додала, що санкції, які пов'язані з Донбасом, можуть бути скасовані лише за умови повного виконання Мінських угод, а санкції, пов’язані з окупацією Криму, можуть бути зняті лише після повернення півострова до складу України.