США планують передбачити військову підтримку України у бюджеті на 2018 рік - конгресмен

США планують передбачити військову підтримку України в бюджеті на 2018 рік й готові розглянути пропозиції щодо збільшення допомоги країні в боротьбі з російською агресією.

Про це заявив конгресмен, голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол у ході зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у Києві.

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«Як ви знаєте, ми виділяли кошти на забезпечення безпеки після анексії Криму. Кошти виділялися в 2016 році, їх передбачено на 2017 рік. Ми передбачаємо кошти й у бюджеті на 2018 рік», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з вищим керівництвом Сполучених Штатів Америки можливість залучення США до «нормандського формату» переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі та протидії російській агресії. Про це речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца повідомила в коментарі УНІАН.

«Безперечно, обговорювалося питання щодо залучення США фактично до «нормандського формату», до врегулювання ситуації на Донбасі та протидії російській агресії», - заявила вона.