Активісти у Києві провели мітинг до річниці арешту Сенцова та Кольченка (відео)

Вони зібралися на Хрещатику, розставили портрети українських політв'язнів і агітували перехожих брати участь в онлайн-флешмобі - розміщувати в соцмережах повідомлення з хештегом "пора отпускать" (#Пораотпускать). Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Усі тексти із цією поміткою волонтери хочуть передати українським бранцям через їхніх адвокатів.

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Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року.

Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, проте Росія відмовила в їхній екстрадиції.