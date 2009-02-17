Ющенко розуміє Пинзеника: перший прецедент за всі роки незалежності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінює заяву міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА про відставку як громадянський вчинок принципової людини.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції у Нетишині (Хмельницька область), повідомили УНІАН у прес-службі Президента .

За словами В.ЮЩЕНКА, відставка свідчить про те, що у чинному уряді жоден міністр не може реалізувати свої знання і досвід.

«Мені сумно від того, що такі люди - професійні, чесні, віддані інтересам країни, не знаходять шансу, будучи членами уряду, реалізувати власні можливості», - сказав Президент. Він додав, що розуміє логіку дій В.ПИНЗЕНИКА, зокрема, йдеться про непідтримку ним економічної політики уряду. «Ми мали перший прецедент за всі роки незалежності України, коли міністр фінансів відмовився підписувати проект державного бюджету. Це є протест. З таким проектом бюджету виходити на парламент Віктор Михайлович очевидно вважав недостойним, нечесним, непрофесійним, як з позиції міністра фінансів, так і громадянина», - сказав Президент, зауваживши, що такий крок заслуговує на всіляку підтримку, і він розуміє його мотиви.

Йдеться, насамперед, про те, що В.ПИНЗЕНИК не підтримав нереалістичних економічних показників (дефіциту бюджету, інфляції, прогнозу ВВП). «Мені прикро, що міністра фінансів ніхто не почув», - сказав Президент. Водночас Президент зауважив, що з точки зору національних інтересів сьогодні в уряді повинен бути ефективний міністр фінансів. «Позбавитись такого голосу - це велике непорозуміння і непрофесійна політика Уряду. Я переконаний, що за цим буде вибудовуватися ціла низка досить негативних процесів в українській бюджетній сфері», - сказав Президент.

«Відповідь на виклики може дати тільки активна позиція уряду», - переконаний глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого В.ПИНЗЕНИК написав заяву про звільнення з посади міністра фінансів України.

Коментуючи цей вчинок, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики, й тому найслабкіші залишають свої бойові позиції, йдуть і займаються іншими справами».

Сьогодні, 17 лютого, парламент 238-а голосами “за” звільнив В.ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів України.