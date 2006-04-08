Здійснено напад на Кацмана
22:17, 08 квітня 2006Політика
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Журналіста з травмами голови та зламаною рукою доставлено в інститут нейрохірургії
Сьогодні, 8 квітня, близько 20.00 здійснено напад на головне редактора видавничого дому "Столичные Новости" Володимира Кацмана, повідомляє MIGnews. Нападники чекали його в закритому під`їзді, який зачиняється кодовим замком. Вони били В.Кацмана в під`їзді бітами.
Ні гроші, ні паспорт, ні барсетку які були при собі у нього не узяли. Зараз В.Кацмана з численними травмами голови і зламаною рукою доставили в інститут нейрохірургії Києва.
Володимир Кацман є головним редактором політичного тижневика "Столичне Новости", щоденної газети "Столичка", газети "ВЕК" і низки інших, у тому числі й Інтернет-видань.
Міліція почала розслідування.
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