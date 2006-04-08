Здійснено напад на Кацмана

Сьогодні, 8 квітня, близько 20.00 здійснено напад на головне редактора видавничого дому "Столичные Новости" Володимира Кацмана, повідомляє MIGnews. Нападники чекали його в закритому під`їзді, який зачиняється кодовим замком. Вони били В.Кацмана в під`їзді бітами.

Ні гроші, ні паспорт, ні барсетку які були при собі у нього не узяли. Зараз В.Кацмана з численними травмами голови і зламаною рукою доставили в інститут нейрохірургії Києва.

Володимир Кацман є головним редактором політичного тижневика "Столичне Новости", щоденної газети "Столичка", газети "ВЕК" і низки інших, у тому числі й Інтернет-видань.

Міліція почала розслідування.