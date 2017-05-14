Президент про ініціаторів подарувати Путіну Донбас: "Мені з ними не по дорозі"
Президент України Петро Порошенко наголошує, що не підтримує ініціативи деяких політиків, які спрямовані на те, щоб здати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну окупований Донбас.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Президент наголосив, що завдяки Мінським угодам у вересні 2014 року вдалося зупинити наступ російських військ. "Ми зупинили і ввели санкції, в тому числі і в лютому 2015 року…", - сказав він.
У цьому зв'язку глава держави заявив, що Росія платить ціну за агресію в Україні, але, на його думку, недостатню. "І Росія платить ціну. Я вважаю недостатню, але те, що можемо зробити", - наголосив Порошенко.
"І я відкритий для будь-яких інших пропозицій. Тільки чогось вони не надходять. Ні, є пропозиції, я не правий. Пропозиції - давайте відріжемо цю землю, давайте її подаруємо Путіну, давайте стіну побудуємо, давайте забудемо про Донбас, бо ми його нібито ніколи не повернемо. Мені з ними не по дорозі. От і все", - заявив президент.