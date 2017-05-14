Президент про ініціаторів подарувати Путіну Донбас: "Мені з ними не по дорозі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Президент наголосив, що завдяки Мінським угодам у вересні 2014 року вдалося зупинити наступ російських військ. "Ми зупинили і ввели санкції, в тому числі і в лютому 2015 року…", - сказав він.

У цьому зв'язку глава держави заявив, що Росія платить ціну за агресію в Україні, але, на його думку, недостатню. "І Росія платить ціну. Я вважаю недостатню, але те, що можемо зробити", - наголосив Порошенко.

"І я відкритий для будь-яких інших пропозицій. Тільки чогось вони не надходять. Ні, є пропозиції, я не правий. Пропозиції - давайте відріжемо цю землю, давайте її подаруємо Путіну, давайте стіну побудуємо, давайте забудемо про Донбас, бо ми його нібито ніколи не повернемо. Мені з ними не по дорозі. От і все", - заявив президент.