США готові тиснути на Росію, є дуже цікаві ідеї - Клімкін

США готові приєднатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі і чинити тиск на Російську Федерацію.

Про це в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

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Говорячи про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Клімкін заявив: "Один з головних політичних сигналів - реальне бажання приєднатися до тиску на Росію".

"Є дуже цікаві ідеї, але тільки про них зможу сказати пізніше, коли погодимо це з усіма нашими партнерами. Будь-які моменти потім потрібно буде погодити з Німеччиною та новообраним президентом Франції", - зазначив Клімкін.

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"Думаю, такого сигналу (США) ніхто в Москві не очікував, і в цьому її додаткова цінність. По-друге, цей сигнал має свій сенс про системні спроби РФ вплинути на демократичну систему світу", - зазначив Клімкін.

"Всі чудово розуміють, що це не просто загроза, а така загроза, яку потрібно системно протидіяти. І це розуміння у Вашингтоні однозначно є", - додав він.