Ющенко розповів дев`ятирічному земляку, як стати Президентом

Сьогодні стало відомо, чим насправді займався Віктор Ющенко впродовж останнього місяця. Він читав листи, написані на його адресу дітьми зі всієї України в рамках Конкурсу на краще звернення до Президента. Захід проводився спільно з Міністерством у справах сім`ї, молоді і спорту. Юрій Павленко, глава цього відомства, повідомив, що на ім`я Віктора Андрійовича прийшло п`ять тисяч листів. Юні українці розказували Президенту про себе і говорили про те, що їх понад усе турбує в цей нелегкий час. Втім, на питання, чи особисто Президент знайомився з дитячими зверненнями, міністр відповісти не зміг. Легко підрахувати, що якщо Віктор Андрійович читав листи самостійно, то в день йому доводилося знайомитися з більше, ніж ста шістдесятьма посланнями. Якщо на кожен лист йому доводилося витрачати по три хвилини, то читання у нього займало більше восьми годин в день.

Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту оголосило три переможці. П`ятнадцятирічна Ірина Скіп з міста Бережани Тернопільської області запитала Віктора Андрійовича, чи жалкують його діти, що він надає їм мало уваги. «Адже він Президент, у нього багато справ», – пояснила переможниця. Ще дівчинка запитала, чи тримає Ющенко образу на тих, хто його отруїв. У листі у відповідь – його продемонстрували всім охочим – Віктор Андрійович сказав, що прочитав послання Іринки «з великим інтересом». «Як моїм дітям, так і мені, хотілося б більше часу проводити разом. І тому я кожну вільну хвилину намагаюся присвятити їм», – сказано у відповіді Президента. Щодо винних в отруєнні у листі, адресованому маленькій громадянці, сказано, що він ні на кого не тримає образи. «Як говорять в народі: «Бог їм суддя», – каже Президент.

Десятилітня Христина Сидорчук з міста Броди Львівської області висловила в своєму листі заклопотаність дитячою безпритульністю в країні. Президент повністю розділив її думку і побажав дівчинці сміливо мислити і наполегливо вчитися. Треба сказати, останнє Христина і без Віктора Андрійовича робила. Вона повідомила журналістам, що зараз перейшла з четвертого в шостий клас, склавши іспити за п`ятий екстерном. А ще продвинута дівчинка читає енциклопедії і пригодницькі книги, вишиває, малює, грає на гітарі.

Перше місце в конкурсі зайняв Роман Кравченко. Дев`ятилітній хлопчик запитав Президента, чи пробував він «хліб з росою» (тобто, чи доводиться йому рано прокидатися), і як часто Ющенко одержує «березову кашу», тобто прочухана. Президент відповів дитині ухильно, зате був конкретний в головному. Крім всього іншого, Роман запитав у Віктора Андрійовича, як стати Президентом країни. «Потрібно успішно вчитися, духовно і фізично загартовувати себе. Поважай своїх батьків, рідних, вчителів і друзів. Люби Україну, по-синівськи гордися нею…», – здавав президентські секрети амбітному хлопчику Ющенко. У інтерв`ю журналістам школяр, не соромлячись, заявив: «Так, я хочу стати Президентом». Думається, Роман цілком може здійснити свою мрію, адже сам він проживає в містечку Охтирка Сумської області. А ми чудово знаємо, яких лідерів можуть народжувати ці дивовижні місця.

Переможці конкурсу одержали від міністерства подарунки, були нагороджені екскурсією по Києву і обіцянкою Президента зустрітися зі своїми маленькими «любими друзями».

Правда моя буйна уява підказала, що сам Президент не торкався дитячих листів, послання не пішли далі його апарату, співробітники якого вибрали переможців, виходячи з якихось своїх міркувань. Але як би там не було, послання дітей виявилися цілком щирими...

Олексій Просєкін