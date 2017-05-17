Європейська транспортна інфраструктура неможлива без України - нардеп Дубневич

Голова Верховної ради Андрій Парубій очолить делегацію українських парламентарів на Саміті спікерів парламентів Центральної та Східної Європи, який сьогодні відкривається у Варшаві (Польща).

За словами члена української делегації, голови Комітету з питань транспорту Верховної Ради України Ярослава Дубневича, нинішня зустріч – це перший форум на рівні голів європейських парламентів, на якому ключовим питанням буде розбудова транспортної та прикордонної інфраструктури європейських країн.

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«Серед питань, які будемо обговорювати, - розбудова прикордонних територій, зокрема – автомагістралей, пунктів пропуску, а також – подальший розвиток залізничних маршрутів. Тут добрим прикладом виступає минулорічна ініціатива українського парламенту, зокрема нашого Комітету, по відкриттю маршруту до Перемишля. Нині подовжений маршрут Інтерсіті+ від Києва до Перемишля, що з’єднав Україну та Польщу, користується надзвичайним попитом. Плануємо розвивати нові маршрути – отже, обговоримо це на Саміті», - написав Ярослав Дубневич на своїй сторінці в «Фейсбук».

За словами нардепа, планується також обговорення розвитку Єврокарпатського регіону до 2019-2020 року та участі України в масштабних континентальних проектах – зокрема, у транснаціональному проекті VIA-Карпатія, який поєднає собою 9 європейських країн та дозволить з єднати північ Європи з портами на її півдні.

«Розбудова європейської транспортної інфраструктури не можлива без участі України, яка відіграє ключову роль у європейський транспортній системі, оскільки має надзвичайно вигідне для нас розташування, - впевнений нардеп Дубневич.— Водночас, формування національної транспортної стратегії в Україні, над якою сьогодні працюють і парламент, і виконавча влада, і органи місцевого самоврядування,-- неможливе без урахування європейської транспортної системи, європейських норм та законів. Це має бути спільна транспортна стратегія, в яку інтегрована Україна!»