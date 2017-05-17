У конкурсі на посаду аудитора НАБУ від парламенту хочуть взяти участь 10 осіб

Десять осіб подали заявки для участі у конкурсі на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України від парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції повідомив член секретаріату.

Станом на 3 травня включно до комітету надійшло 9 заявок для участі в конкурсі. З них 7 повністю відповідають заявленим вимогам, тобто містять необхідний перелік документів, зокрема, резюме та рекомендації.

У конкурсі хоче взяти участь громадянка США, яка є українкою за походженням, адвокат Марта Борщ, іспанський прокурор Карлос Кастресана. Їх обох рекомендує Реанімаційний пакет реформ. Також заявку подав висунутий раніше фракцією "БПП" Найджел Браун.

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Серед кандидатів - професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Михайло Буроменський, який має рекомендацію Української гельсинської спілки, GRECO і ОБСЄ.

Україньска гельсинська спілка разом із Конгресом національних громад України рекомендують професора кафедри правосуддя КНУ ім. Шевченка Олександру Яновську та заслуженого юриста, адвоката і професора, завідувача кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури Сергія Гончаренка, а також юриста і виконавчого директора Української гельсинської спілки Аркадія Бущенка.

У двох кандидатів відсутні рекомендації, вони є самовисуванцями. Це прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС Управління нагляду у кримінальному провадженні міста Києва Євген Дудко та пенсіонер Валерій Небога.

Крім того, 5 травня, коли термін подачі заявок уже сплив, до комітету надійшла ще одна заявка - від громадянина США Фаріда Попала.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня ВР знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції "Народний фронт" та БПП, не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

Після цього Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції 5 квітня оголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ від парламенту.