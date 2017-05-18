"Укроборонпром" показав "летючі" танки для десантників (фото, відео)

12:33, 18 травня 2017
Політика
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Танки розганяються до 70 км/год.

Танки називають

В ДК «Укроборонпром» показали виготовлені на Харківському бронетанковому заводі партію основних бойових танків Т-80 для ВДВ. Про це повідомили у прес-службі концерну.

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Зазначається, що за свої швидкісні властивості, який забезпечує газотурбінний двигун з максимальною потужністю у 1250 к.с., що розганяє Т-80 до 70 км/год, у військах цей танк називають “летючим”.

Було проведено цілий комплекс робіт із відновлення двигуна, трансмісії, ходової частини, електронного устаткування, системи управління вогню, підвищення захисту машини та інші роботи.

На відео зафіксована перевірка точності вогню зі 125-мм гармати, сила пострілу якої викорчувала стовп, а також випробування ходової, в тому числі подолання спеціальної гірки.

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Теги: #танки для ВДВ