У НФ заявили, що прийде час і Крим повернеться до складу України

У фракції «Народний фронт» вважають, що окупований Крим повернеться до складу України. Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час візиту до Оттави, де проходила церемонія підняття кримськотатарського прапора в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє прес-служба політсили.

Стяг було піднято біля мерії столиці Канади за участі мера Оттави Джима Вотсона, представників української та кримськотатарської громад.

«Російська Федерація вчинила міжнародний злочин. Та прийде час, коли Крим повернеться», - сказав Яценюк.

Лідер «Народного фронту» зазначив, що «в певних столицях серед певних політиків тривають дискусії, що питання Криму - окреме, і повинне розглядатися окремо від питання відновлення територіальної цілісності України».

«Я категорично опоную цьому. Крим - це не окреме питання. Крим - це екзистенційне питання територіальної цілісності України», - сказав Яценюк.

Арсеній Яценюк підкреслив, що народ Канади та канадський уряд «стоять пліч-о-пліч з українським народом».