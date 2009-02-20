Ющенко радить приймати правила гри, бо половина фракції куплена

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламентську більшість вести діалог з іншою частиною Верховної Ради для ухвалення важливих для країни рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у виступі на зборах Асоціації міст та громад України.

Президент зауважив, що у парламенті створена коаліція, обраний уряд, і тому, якщо дивитись загально, ніякої інституційної кризи в країні немає. При цьому він запитав: “чому тоді сьогодні говорять про політичну кризу?”.

На його думку, відповідь на це запитання полягає у тому, що у парламентської більшості немає 226 голосів депутатів.

«Я розумію ситуацію в парламенті, коли при такому розкладі – коли половина фракції закуплена, половина фракції не закуплена, коли більшості такої, як вимагає Конституція не існує, - провести закони неможливо, і нам потрібно приймати ті правила гри, які сьогодні існують в парламенті», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, враховуючи таку ситуацію, необхідно робити все, щоб консолідувати різні частини парламенту. «Нам потрібно говорити з кожною стороною, яка повинна підтримати чи коаліцію, чи більшість, якої немає, для того, щоб провести ті чи інші закони», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку Президента, можна створити ситуативну більшість і з Партією регіонів, і з іншими фракціями для того, щоб ухвалити необхідний для України закон.

Він наголосив, що для знаходження порозуміння у парламенті має бути сформований чіткий план дій по виходу з кризи.