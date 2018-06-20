Як депутати-мільйонери просять грошової допомоги з бюджету (документ)

Лев Мірімський, Валерій Акопян, Людмила Супрун, та інші... Кожен колишній депутат має право на грошову допомогу за рахунок бюджету...

В УНІАН потрапив цікавий документ. Це перелік народних депутатів України п’яти (!) попередніх скликань, які звертаються в управління справами апарату Верховної Ради з вимогою здійснити їм виплату грошової допомоги.

Усі знають, що депутати ВР непогано влаштувалися. Але, напевне, не всім відомо, що статус народного депутата – це можливість і після складання повноважень смачно підгодовуватися за рахунок державного бюджету. Причому – за законом. Бо закон наші парламентарі писали саме під себе коханих. Пункт 5 статті 20 закону “Про статус народного депутата України” чітко прописує: Верховна Рада забезпечує колишньому народному депутатові безпосередньо після закінчення строку його повноважень, на період його працевлаштування, виплату матеріальної допомоги в розмірі заробітної плати з урахуванням всіх доплат та надбавок, яку отримують чинні депутати, але не більш як один рік, а в разі навчання чи перекваліфікації – не більш як двох років після закінчення строку повноважень. У разі неможливості працевлаштування після зазначеного строку за колишнім народним депутатом зберігається виплата матеріальної допомоги у розмірі 50 відсотків заробітної плати з урахуванням усіх доплат та надбавок, яку отримують чинні депутати, до досягнення ним пенсійного віку – за умови, що трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. У березні минулого року Верховна Рада прийняла постанову, якою затвердила порядок проведення виплат матеріальної допомоги колишнім депутатам на період їх працевлаштування.

Звичайно, у списках, які нам передали, є чимало людей, які не займалися великим бізнесом, і живуть порівняно скромно. Але є й інші персоналії.

Подаємо весь список “нужденних”, окремо зупинимося лише на найбільш, з нашого погляду, цікавих випадках.

Володимир Марченко (депутат першого, другого, третього скликань), другий номер списку партії прогресивних соціалістів, соратник Наталії Вітренко. Володимир Романович потребує грошей, і це зрозуміло. Його партія зовсім не фінансувалася покійним російським бізнесменом Максимом Курочкіним. ПСПУ навіть виграла судовий позов проти міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який це стверджував. Хіба ж включення людей Курочкіна у список блоку імені Вітренко може бути доказом фінансування партії? Улаштуватися на роботу в капіталістичній державі непросто, тож Володимир Романович мусить звертатися до апарату ВР зі скромним проханням.

Валерій Акопян, депутат ВР четвертого скликання. Часто згадується як засновник (спільно з колишнім нафтогазовим бароном Ігорем Бакаєм) таких компаній, як “Нафтогаз-Постаченерго”, “Слов’янська спадщина”, “Укргаз”, “Укргазсервіс”, аудиторської компанії “Альфа Омега”. Колишній головбух корпорації “Республіка”, віце-президент компанії “Інтерфаз” Часи змінилися, газом нині займаються інші люди. То чому б не попросити грошової допомоги в бюджеті?

Ганна Антоньєва, депутат ВР четвертого скликання, директор горілчаного заводу “Артеміда”. Кажуть, зараз це не завод, а якесь інше підприємство, яке займається чи то аграрним бізнесом, чи то офісним обладнанням. Схоже, справи колись відомої горілчаної королеви зійшли на пси... Тож вона й просить 50 відсотків депутатської зарплати – звичайно ж, з урахуванням всіх доплат та надбавок.

Петро Димінський, депутат ВР четвертого скликання, президент футбольного клубу “Карпати”, який пообіцяв побудувати у Львові стадіон до Євро-2012. Людина, яка до кінця цього року заявляла про готовність вкласти 15 мільйонів євро в початок робіт з будівництва стадіону, звісно ж, заслуговує на скромне заохочення у вигляді половини депутатської зарплати.

Лев Мірімський, депутат ВР четвертого скликання, одна з найбагатших людей Криму. До кризи, за деякими оцінками, його статки оцінювалися в 180 мільйонів доларів. Правда, кажуть, що практично весь бізнес оформлено на дружину. Може, це вона вирішила прикрутити чоловікові гайки й не дає гроші? Чи яка інша скрута погнала Льва Юлійовича по допомогу у ВР. Кажуть, що він відкрив новий бізнес – онлайн-казино “СССР – покер”. То, може, бізнес потребує вкладень, а під час кризи і півзарплати нардепа – гроші.

Людмила Супрун, депутат ВР четвертого скликання, засновниця асоціації “Інтерагро”, розкішна дама на розкішній машині, теж опинилася в гострій нужді. Про різноплановість бізнесів і статки компанії “Інтерагро” писалося чимало, але гроші, як бачимо, ніколи не бувають зайві.

Микола Гапочка, депутат ВР четвертого скликання, колишній заступник голови Луганської облдержадміністрації та екс-заступник голови Держкомрезерву України. За таку роботу, як кажуть, ще й зарплату давали...

Олександр Баранівський, депутат ВР п’ятого скликання, колишній міністр аграрної політики. Видно, тяжко живеться нині недавнім міністрам...

Михайло Гончаров, депутат ВР п’ятого скликання, керівник Східно-Європейського банку. Банкіри теж люди і, як бачимо, теж потребують допомоги за рахунок платників податків.

Ігор Зварич, депутат ВР п’ятого скликання, президент хутрової фірми “Тисмениця”, заслужений економіст України... Подайте бідному на пропітаніє...

Михайло Гладій, депутат ВР п’ятого скликання, екс-губернатор Львівщини, колишній віце-прем’єр міністр, міністр агропромислового комплексу, президент Національної сільськогосподарської палати. Колись займався розплодом риби (був директором риборозплідника "Стрий"), головував у колгоспі. Тепер побирається по депутатських кабінетах, просить грошової допомоги...

Сергій Кальцев, депутат ВР п’ятого скликання, генеральний директор компанії “Олександр” у Запоріжжі, яка займається постачанням гірничошахтного, компресорного та насосного обладнання, абразивних матеріалів. Та на алмазах нині, судячи з усього, не протягнеш...

Ярослав Мендусь, депутат ВР п’ятого скликання, колись був правою рукою лідера соціалістів Олександра Мороза. Та зміліла, видно, соціалістична скарбниця...

Микола Одайник, депутат ВР п’ятого скликання, колишній директор сільськогосподарського ТОВ "Яланецьке". колишній президент Тендерної палати України... Навіть такі люди тепер сидять на бобах... А ще кажуть, що Тендерна палата – джерело для тіньового збагачення...

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Не виключено, що Верховну Раду чекають судові позови від усіх цих нужденних. Як стало відомо УНІАН, виплату коштів тимчасово зупинено. Зокрема, в понеділок на погоджувальній раді спікер Володимир Литвин заявив, що “сьогодні 112 колишніх народних депутатів отримують зарплату у Верховній Раді України”. “Деякі з них, – заявив Литвин, – живуть дуже й дуже непогано. Я сьогодні отримую масові звернення про допомогу. Але в нас немає за рахунок чого виплачувати. А закон вимагає. І мені погрожують судами з цього приводу”.

За нашими даними, торік матеріальну допомогу на період працевлаштування отримало 160 народних депутатів колишніх скликань на загальну суму понад 20 млн. грн.

Ольга Федорченко, Маша Міщенко