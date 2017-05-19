ГПУ проситиме Раду позбавити недоторканності депутатів Лозового, Дейдея та Бобова

Підготовлено подання до Верховної Ради України на зняття недоторканності з депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Євгена Дейдея (фракція "Народного фронту") та Геннадія Бобова (група "Відродження"). Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у Facebook.

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"В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховноі Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим. 2 КК України) та Андрія Лозового ( ст. 212, 368 прим. 2 КК України)".