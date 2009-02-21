Яценюк: необхідно негайно відновити співпрацю з МВФ

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що Україні необхідно негайно відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на сьогодні в Україні існують серйозні проблеми.

На його думку, владі необхідно якнайшвидше відновити роботу з отримання другого траншу кредиту МВФ. За словами депутата, це стане “запорукою також внутрішньої стабільності і, власне, довіри міжнародних інвесторів до України”.

“Якщо відновити співпрацю з МВФ, то це може серйозно стабілізувати ситуацію, і слово "дефолт", яке часто лунає, може мати дещо інше забарвлення і менше використовуватися в лексиці по відношенню до української економіки”, - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про причини призупинення МВФ співпраці з Україною щодо другого траншу кредиту, А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що головною причиною цього є те, що уряд не вносить зміни до держбюджету на поточний рік. За словами депутата, він не розуміє, “чому уряд відверто не задекларував те, що необхідно вносити зміни до закону про держбюджет, тобто фактично мова йде про секвестр бюджету”. На думку А.ЯЦЕНЮКА, уряду треба “чітко сказати, що грошей немає, а те, що є - ми поділили”.

“Цього немає, і МВФ відверто каже, що ми на нереальні бюджети не орієнтуємось”, - додав А.ЯЦЕНЮК.