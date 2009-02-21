Партія регіонів допоможе оформити позови тим, кому відключили тепло
"Необхідно знайти механізм захисту"
Партія регіонів має намір відкривати юридичні консультації для громадян, житло яких сьогодні незаконно відключають від теплопостачання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку під час семінару «Захист законних прав громадян у сфері комунальних послуг» народний депутат, голова Донецької обласної організації Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.
Він пояснив, що коли в країні від теплопостачання відключають цілі міста, цим грубо порушується закон «Про теплопостачання України» і закон «Про національну безпеку України». Тому в період опалювального сезону відключення населення від тепла є незаконним.
Б.КОЛЕСНІКОВ заявив про намір через місцеві організації Партії регіонів створити юридичні консультації для громадян, чиї права в цьому плані було порушено.
«Сьогодні нам через партійні організації за допомогою місцевих рад необхідно знайти механізм захисту наших громадян шляхом, як кажуть, застосування законів, - сказав народний депутат. - Для цього у всіх відділеннях партії ми плануємо відкрити юридичні консультації, прямі лінії, які допомагатимуть громадянам оформити судові позови».
Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що Партія регіонів на місцях контролюватиме і забезпечуватиме механізм реалізації судових рішень.