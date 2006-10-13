Уряд направив на розгляд Верховної Ради проект закону про Кабмін

Уряд направив на розгляд Верховної Ради проект закону „Про Кабінет Міністрів України”.

Як повідомив УНІАН перший заступник міністра Кабінету Міністрів - керівник Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів Олександр ЛАВРИНОВИЧ, законопроект, який був схвалений Кабінетом Міністрів України під час засідання 28 вересня, направлено як законодавчу ініціативу уряду.

О.ЛАВРИНОВИЧ уточнив, що після схвалення на урядовому засіданні законопроект, відповідно до попередніх домовленостей, зафіксованих, зокрема, в Універсалі національної єдності, був спрямований Президенту України для направлення на розгляд парламенту як невідкладного. Але оскільки Президентом України даний проект закону до Верховної Ради України не направляється, а Секретаріатом Президента заявлено про розробку власного проекту, ухвалено рішення звернутися до Верховної Ради з власною законодавчою ініціативою. Таке рішення, за словами першого заступника міністра Кабінету Міністрів, прийняте з урахуванням нагальної необхідності в ухваленні закону, а також того, що на розробку урядового проекту було витрачено кілька років та зусилля кількох урядів.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що внесений до Верховної Ради законопроект „Про Кабінет Міністрів України” складається з 11 розділів і містить 60 статей, положення яких враховують особливості, передбачені змінами до Конституції України, та містять цілий ряд новацій.

Відповідно до статті 113 Конституції України, проект закону визначає Кабмін як вищий орган у системі виконавчої влади.

Основними положеннями законопроекту визначається, що Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України, Верховною Радою України. Кабінет Міністрів є підконтрольним і підзвітним Верховній Раді у межах, передбачених Конституцією України.

У відносинах з Президентом встановлюється, що Кабінет Міністрів є відповідальним перед ним у межах, передбачених Конституцією України, та керується у своїй діяльності указами Президента України, виданими на основі та на виконання Конституції та законів України. Акти Президента, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами прем‘єр-міністра України та міністра, відповідального за акт і його виконання.

Проектом визначено компетенцію Кабінету Міністрів та його повноваження у відповідних сферах. Визначено повноваження Кабміну у відносинах з міністерствами та іншими органами центральної виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, і підпорядкованими їй органами, місцевими державними адміністраціями, державними господарськими об‘єднаннями, підприємствами, установами та організаціями. Згідно з законопроектом, особливості відносин Кабінету Міністрів з окремими центральними органами виконавчої влади можуть визначатися іншими законами.

Законопроектом встановлюється солідарна відповідальність членів Кабінету Міністрів за результати його діяльності як колегіального органу, а також політична відповідальність окремих членів Кабінету Міністрів за стан справ у доручених їм сферах державного управління.

Передбачається закріпити політичний статус членів уряду і встановлюється, що посади членів Кабінету Міністрів належать до політичних посад, на які не поширюється дія законодавства про державну службу.

З метою забезпечення принципу безперервності здійснення виконавчої влади під час обрання Верховної Ради та до формування нового складу Кабміну, передбачено, що у разі обрання члена Кабінету Міністрів народним депутатом України він набуває повноважень депутата без звільнення з посади члена уряду і продовжує здійснювати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів.

Серед новацій законопроекту О.ЛАВРИНОВИЧ назвав норми, які підвищують роль Кабінету Міністрів під час проведення експертизи надісланих Верховною Радою проектів законів, які було внесено на її розгляд іншими суб‘єктами права законодавчої ініціативи. Висновки Кабінету Міністрів підлягатимуть обов‘язковому розгляду Верховною Радою. У разі негативного висновку Кабінету Міністрів щодо впливу проекту закону на дохідну або видаткову частину державного бюджету його розгляд не включатиметься до порядку денного пленарного засідання Верховної ради без погодження з Кабінетом Міністрів.

Законопроектом встановлено ще одну новацію - щотижневе інформування Верховної Ради Кабінетом Міністрів про свою діяльність шляхом започаткування так званих „годин запитань до уряду”.

Новацією є закріплення можливості передачі Кабінетом Міністрів відповідним міністрам повноважень щодо утворення, реорганізації, ліквідації служб, інспекцій, агентств у складі міністерств. На даний час, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, зазначені органи мають статус урядових органів державного управління. Крім того, Кабмін зможе передавати відповідним міністрам повноваження щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників цих органів та затвердження положення про названі органи.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що робота над проектом закону „Про Кабінет Міністрів України” тривала близько десяти років. Упродовж цього часу закон сім разів приймався Верховною Радою, але кожного разу до нього Президентом України застосовувалося право вето.

До цього часу, повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ, організація діяльності уряду врегульовувалася тимчасовими регламентами, які приймалися Кабінетом Міністрів, – Тимчасовий регламент засідань Кабінету Міністрів України та його Президії, затверджений постановою Кабміну у липні 1993 року, та Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів, затверджений постановою Кабміну у червні 2000 року.