Ющенко ветував закон про Артек, бо загубили майже 3 гектари землі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до закону про підтримку «Артека» з метою збереження у державній власності 2,8 гектара землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому наголосив під час брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Він також нагадав, що Президент 20 лютого застосував право вето до закону про № 906-VI «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

О.ШЛАПАК зауважив, що це вето жодним чином не заблокувало діяльність цих дитячих центрів. Президент не міг не зауважити, що у законі при визначенні розміру земельних ділянок, які надані в постійне користування центру «Артек» та належать до земель державної власності й не підлягають відчуженню, не враховано земельну ділянку розміром 2,8 гектара колишнього пансіонату «Аю-Даг» (із пляжною зоною), що перебуває в «Артеку» на праві господарського відання.

«Це дозволить зберегти його у державній власності», – аргументував О.ШЛАПАК. Він наголосив, що це зауваження є принциповим.

При цьому перший заступник глави Секретаріату Президента нагадав, що В.ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік», який передбачає збільшення фінансування міжнародного дитячого центру «Артек.

За словами О.ШЛАПАКА, спочатку планувалося, що додаткові 60 млн. грн. будуть направлені на «Артек» за рахунок скорочення видатків на функціонування Президента, Кабміну та Верховної Ради, але у підсумку скоротили видатки Президента, а решту необхідних коштів переклали на дефіцит бюджету.