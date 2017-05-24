Звіт Луценка в ВР про роботу прокуратури за рік (наживо)
12:30, 24 травня 2017Політика
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Також сьогодні передбачено розгляд змін до Кримінального кодексу України.
Виступ Луценка розпочнеться о 12.30 / Фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада України заслухає інформацію генерального прокурора України Юрія Луценка про діяльність органів прокуратури.
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Також заплановано розгляд проекту закону про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України і Організацією Північноатлантичного договору. Крім того, передбачено розгляд змін до Кримінального кодексу України про встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства і по ряду рекомендацій парламентських слухань, які були проведені раніше.
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