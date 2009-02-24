Якщо Ющенко покине НСНУ, партійці сприймуть це з ентузіазмом?

Партії "Народний Союз "Наша Україна" поставлено завдання готуватися до позачергових парламентських виборів, хоча депутатів фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняв у зворотному. Про це повідомив лідер фракції "Наша Україна - Народна самооборона", голова Київської міської організації партії НСНУ Микола МАРТИНЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови фракції НУ-НС, говорячи про ситуацію в "Народному Союзі "Наша Україна", він відзначив, що наступний етап з`їзду НСНУ планується в березні, проте невідомо, чим він завершиться. "Управління партією, як таке, на сьогодні не здійснюється. Останній захід - нарада керівників виконкомів, яка відбулася кілька тижнів тому. Завдання там ставилися для партійців зовсім незрозумілі. Перше - підготовка до позачергових парламентських виборів". М.МАРТИНЕНКО підкреслив при цьому, що депутатів парламентської фракції НУ-НС, які запрошувалися протягом двох останніх тижнів на Банкову, Президент запевняв: дострокових виборів не буде.

М.МАРТИНЕНКО висловив нерозуміння того, чого хоче Президент не тільки стосовно країни, але також стосовно партії. "В усьому світі партії борються за владу і беруть її. У нас навпаки - влада звикла брати собі партії", - сказав він, відзначивши намір глави держави перетворити НСНУ на свою особисту власність.

"Президент завжди вважав, що це партія його губить. Я вважав навпаки. Сьогодні ви бачите, що вийшло. Тому я і кажу: для партії буде краще, якщо ЮЩЕНКО її залишить. НСНУ зуміє сама знайти свій політичний шлях", - переконаний лідер київських "нашоукраїнців".

"Якщо Віктор Андрійович покине НСНУ, багато партійців сприймуть це, гадаю, з ентузіазмом. Що робити далі - розберемося. Кадровий потенціал у нас добрий", - підкреслив М.МАРТИНЕНКО.