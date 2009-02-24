Стельмаху порадили бути таємничим банківським гномом

Сьогодні на чолі Нацбанку і на ключових посадах в уряді, таких як міністр фінансів, має бути людина, яка не думає про своє політичне майбутнє і яка готова проводити явно непопулярні заходи.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловили екс-міністр економіки, екс-голова Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг Віктор СУСЛОВ і колишній керівник групи радників голови НБУ Віктор ЛИСИЦЬКИЙ

Що стосується чинного голови НБУ В.СТЕЛЬМАХА, то, за словами В.ЛИСИЦЬКОГО, його професіоналізм не викликає сумніву, але вадою голови НБУ є його непублічність.

«Він прекрасний професіонал і знає банківську справу глибоко. Його серйозним недоліком є те, що Володимир Семенович не публічний. У нього така посада, що він повинен багато говорити. Принаймні, у нього має бути прес-секретар», - сказав В.ЛИСИЦЬКИЙ.

Водночас В.СУСЛОВ переконаний, що В.СТЕЛЬМАХ не повинен робити жодних публічних заяв, оскільки після його виступів довіра до банківської системи України лише падає.

«Володимиру Семеновичу СТЕЛЬМАХУ у жодному разі не можна бути публічним. Йому не потрібно з`являтися на публіці і виступати. Після його виступів недовіра до банківської системи лише збільшується. Якщо вже так виходить, що Володимир Семенович залишається, йому у жодному випадку не потрібно виступати публічно. Він повинен бути таким таємничим банківським гномом і від його імені повинен виступати хтось інший», - сказав В.СУСЛОВ.

Крім того, В.СУСЛОВ переконаний, що голова НБУ в умовах кризи не може дозволити собі розкіш на місяць піти у відпустку.

«Людині 70 років, навіть аби відсвяткувати день народження, відпочити після цього святкування Володимиру Семеновичу знадобився місяць, в умовах кризи. У цих умовах діяти і ухвалювати рішення потрібно набагато динамічніше. Потрібно відчувати відповідальність за всю цю ситуацію», - сказав В.СУСЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня в прес-службі Нацбанку повідомили, що голова НБУ В.СТЕЛЬМАХ пішов у відпустку (пізніше з`ясувалося, що на 30 днів). При цьому в прес-службі відзначили, що відпустка пов`язана із 70-річним ювілеєм голови Нацбанку, який В.СТЕЛЬМАХ відзначив 18 січня.

В. о. голови Нацбанку став перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

26 січня Верховна Рада відмінила свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України. Разом з тим ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».

У Секретаріаті Президента України заявляють, що, попри дане рішення ВР, В.СТЕЛЬМАХ залишається законним головою Національного банку України.