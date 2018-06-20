Як уряд виконуватиме державний бюджет у лютому?

За п’ять робочих днів лютого уряд має зібрати 5,5 млрд. грн., або більш як третину всіх запланованих доходів... Це можливо лише в разі розмитнення газу «РосУкрЕнерго»...

В Україні з’явилася така собі нова національна гра – прогнозування – чи зможе уряд при тотальному спаді економіки виконати державний бюджет на 2009 рік?

Для того, щоб мати відповідь на це питання, усі експерти уважно стежать за експрес-інформацією Державного казначейства щодо стану виконання бюджету та даними Національного банку про обсяги облігацій внутрішньої державної позики, випущених в обіг, і скільки з них перебуває в його портфелі.

Попри побоювання щодо закриття урядом інформації про стан економіки країни, Державне казначейство сьогодні таки надало інформаціюпро виконання держбюджету за доходами в лютому 2009 року (за оперативними даними станом на 23.02.2009 р.).

Отже, помісячним розписом доходів Державного бюджету на лютий 2009 року передбачено надходжень до загального фонду в сумі 12 217,3 млн. гривень.

У лютому 2009 року до загального фонду державного бюджету за оперативними даними казначейства надійшло 7 793,8 млн. грн., або 63,8%.

Державною податковою адміністрацією, при встановленому плані на лютий у сумі 7 611,9 млн. грн. (без урахування відшкодованого ПДВ), мобілізовано до загального фонду 4 749,7 млн. грн., що становить 62,4% планових показників.

Державною митною службою України, при плані 5 980,1 млн. грн., забезпечено надходження в сумі 3 417,0 млн. грн., або 57,1%.

Офіційних трансфертів, які передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету до держбюджету, при плані на лютий 728,4 млн. грн., зараховано до загального фонду 388,8 млн. грн., або 53,4%.

Надходжень, що контролюються іншими органами, при планових показниках 194,6 млн. грн., зараховано до загального фонду бюджету 159,7 млн. грн., або 82,1% до плану.

Для розуміння ситуації з виконанням бюджету по доходах та витратах важливою також є інформація щодо загального обсягу ОВДП, які випущені в обіг, та скільки з них перебуває в портфелі Національного банку. За даними НБУстаном на 23.02.2009 р. в обігу знаходиться 33,784 млрд. грн. При цьому обсяг ОВДП, що в портфелі НБУ, за останній тиждень зріс на 1,8 млрд. грн. – з 8,547 млрд. до 10,347 млрд., а в банків, навпаки, скоротився на 0,44 млрд. грн. – з 20,111 млрд. до 19,671 млрд.

Які ж висновки можна зробити з наявної інформації?

За останні п’ять робочих днів лютого уряд має зібрати до загального фонду бюджету 5,424 млрд. грн., або більш як третину всіх доходів, що мають бути зібрані. Теоретично це можливо, хоча скоріш за все виконати доходну частину загального фонду бюджету уряд зможе лише в разі знаходження механізму розмитнення газу «РосУкрЕнерго». У цьому випадку буде сплачено десь 2,649 млрд. грн. ПДВ. Але добре відомо, що грошей у НАК “Нафтогаз” на ці цілі не має. Єдиним джерелом стане Нацбанк, на який вкотре буде здійснено тиск з метою отримання рефінансування для Ощадбанку та Держексімбанку, щоб ті, у свою чергу, видали кредит Нафтогазові на сплату ПДВ.

Значно гірша ситуація з наповненням спецфонду державного бюджету.

До спеціального фонду за 22 дня зараховано лише 797,9 млн. гривень. Частка «лише» тут дуже доречна, враховуючи, що відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» загальний обсяг спецфонду становить 55,233 млрд. гривень.

Таким чином, як і передбачало більшість експертів, державний бюджет на 2009 рік розвалюється. У найкращому разі будуть профінансовані лише захищені статті бюджету, і то – за рахунок емісії Національного банку та зростання інфляції на рівень значно вищий, ніж передбачено держбюджетом 9,5% річних.

Принаймні, як уже повідомляв Держкомстат, рівень інфляції в січні сягнув 2,9 відсотка, що в річному еквіваленті становить майже 35%.

Борис Кушнірук