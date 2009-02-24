У Росії пропонують саджати за заперечення перемоги СРСР у 1945 р.

У Росії пропонують ввести кримінальну відповідальність за заперечення перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», з такою пропозицією виступив глава МНС РФ, співголова вищої ради «Єдиної Росії» Сергій ШОЙГУ на зустрічі з ветеранами в музеї-панорамі "Сталінградська битва" у Волгограді.

Він підкреслив, що на пострадянському просторі заперечують підсумки Великої Вітчизняної війни, заслуги і подвиги всього радянського народу.

"Я вважаю, що нашому парламенту треба прийняти закон, який би передбачав кримінальну відповідальність за заперечення перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні, і тоді б президенти деяких країн, які заперечують це, не змогли б безкарно приїздити до нашої країни. А мери деяких міст, перш ніж зносити пам`ятники, кілька разів подумають про це", - заявив С.ШОЙГУ.

На його думку, прийняття такого закону - "можливість захистити нашу історію, подвиг наших батьків і дідів". При цьому він зазначив, що деякі країни прийняли закон, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту.

"Настав час на законних підставах захищати нашу історію, нашу країну", - додав С.ШОЙГУ.

Відповідаючи на запитання ветеранів, він запевнив, що цього року такий законопроект буде підготовлений. "Цю ідею ми реалізуємо", - зазначив С.ШОЙГУ.