Депутати ВР хочуть від Європи графіку переходу на безвізовий режим

Депутати Верховної Ради України, члени Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС вважають, що угода про вільну торгівлю з ЄС має бути збалансованою.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі співголова Комітету Борис ТАРАСЮК, відповідна позиція була озвучена в ході першого дня 12-го засідання Комітету в Брюсселі.

“Ми наголошували на тому, що сторона ЄС повинна намагатися, щоби в кінцевому рахунку угода мала збалансований характер, а не так, щоб ми відкривали свої ринки, а країни ЄС мали певні обмеження для України”, - сказав він.

У зв’язку з цим Б.ТАРАСЮК зазначив, що для України важливо не те, коли буде підписана нова угода про асоціацію, яка включатиме в себе створення зони вільної торгівлі, а змістовна частина угоди.

“В нашому розумінні ця угода має містити такі важливі компоненти, як політичне секторальне співробітництво і питання зони вільної торгівлі. Крім того, для нас змістовна частина також має означати згоду Європейського Союзу на перспективу членства України”, - сказав співголова Комітету парламентського співробітництва.

Він зазначив, що в ході першого дня сторони також обговорили питання віз. Українська сторона, зокрема, навела приклади невиконання європейськими партнерами чинної угоди про спрощення візового режиму. Крім того, українські депутати висловились за вироблення конкретного графіку та механізмів для переходу на безвізовий режим поїздок до ЄС для громадян України.

“На відміну від сторони ЄС, яка говорить, що цей процес має бути довготерміновим, ми вважаємо, що якщо довготерміновий до 2012 року, то для нас це підходить”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також повідомив, що європейська сторона представила проект заключної заяви і рекомендацій, а українська надала ряд своїх зауважень та поправок. Серед них – поправки щодо останньої російсько-української газової кризи, функціонування парламентського виміру Східного партнерства та ряд інших.

Заключний документ за підсумками роботи Комітету має бути схвалений сьогодні.