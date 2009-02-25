Кравчук не хоче казати, хто проплатив телетрансляції його заяви

Кравчук заперечує причетність БЮТ до його звернення на адресу Ющенка щодо відставки

Перший президент України Леонід КРАВЧУК заперечує причетність Блоку Юлії Тимошенко до його звернення на адресу глави держави Віктора ЮЩЕНКА із закликом добровільно піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в УНІАН Л.КРАВЧУК нагадав, що з 2005 року він завжди офіційно підтримував Партію регіонів та її лідера Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Жодної підтримки мною Юлії ТИМОШЕНКО чи Віктора ЮЩЕНКА не було, а в деталях – таких, як НАТО, я був на боці В.ЮЩЕНКО”, - зауважив Л.КРАВЧУК.

“Скажіть, будь ласка, чому раптом штаб Ю.ТИМОШЕНКО так закохався в Леоніда Макаровича КРАВЧУКА? Я вам скажу, що мені ніяких штабів не потрібно. Коли я працював завідуючим відділу ідеології в ЦК (КПРС – УНІАН), я писав людям, а не мені писали”, - наголосив він, додавши, що йому не потрібні спічрайтери, якими оточили себе всі його наступники на посаді Президента.

Також він заперечив, що міг стати “інструментом в руках деяких політичних сил”. За словами Л.КРАВЧУКА, його звернення до В.ЮЩЕНКА записувалося в його прес-центрі, а на телеканали його направляв прес-секретар політика. Водночас Л.КРАВЧУК відмовився відповідати на запитання, які стосувались того, хто оплатив трансляцію його звернення на українських загальнонаціональних каналах. “Ті платили, кому хотілось заплатити”, - відповів Л.КРАВЧУК на чергове подібне запитання.

Як повідомлялося, сьогодні лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ висловив переконання, що заява Л.КРАВЧУКА щодо відставки В.ЮЩЕНКА була підготовлена в штабі БЮТ, з подібною думкою виступили й деякі інші політики та політологи.