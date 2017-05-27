Російська агресія проти України є агресією проти всього світу – конгресмен США

Голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявляє, що російська агресія проти України є агресією проти всього світу.

Про це йдеться у заяві Маккола, розміщеній на сайті комітету, повідомляє «Голос Америки».

«Ця країна (Україна) зараз знаходиться в стані війни з Росією, з Путіним. В той час, як я промовляю ці слова, чотири мільйони людей знаходяться під окупацією на сході України, а Крим захоплений Росією», - зазначив Маккол.

«Тут є епіцентр війни проти путінської неприкритої агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу. Кожного дня існує невидима кіберзагроза, загроза відключення електромереж, фінансового сектору і, власне, уряду» , - додав конгресмен.

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За словами Маккола, американці багато чому можуть навчитись в України, багато дізнатись під час поїздки на Донбас.

«Але єдина річ очевидна – пана Путіна треба зупинити», - зауважив конгресмен.

«Час цієї поїздки був обраний абсолютно вірно, оскільки Росія продовжує вдаватись до кібервійни і провадити воєнні дії проти наших союзників. Ми повинні продовжувати працювати і підтримувати ці європейські країни в боротьбі проти всіх і кожної російської дії з дестабілізації та втручання до них. Після перебування на передньому краї російської агресії і, провівши переговори з лідерами інших країн, я усвідомив, що нам потрібно робити для того, що б підтримати їх, і також дізнався про те, чого може навчити нас їх досвід задля посилення нашої кібербезпеки та національної безпеки», - заявив Маколл.

Як повідомляв УНІАН, делегація Палати представників Конгресу США відвідувала Україну на початку травня.