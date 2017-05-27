Лідери "Великої сімки" засуджують та не визнаватимуть анексію Криму

Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) засуджують та не визнаватимуть анексію Криму. Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, що відбувся в італійській Таорміні на Сицилії.

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"Ми знову заявляємо про наше засудження незаконної анексії Кримського півострова, знову підтверджуємо нашу політику невизнання та повністю підтримуємо незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосили лідери "Групи Семи".