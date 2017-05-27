Лідери "Великої сімки" засуджують та не визнаватимуть анексію Криму
16:41, 27 травня 2017Політика
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Країни "сімки" підтримують незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України.
Россия оккупировала Крым / Илююстрация: panoramio.com
Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) засуджують та не визнаватимуть анексію Криму. Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, що відбувся в італійській Таорміні на Сицилії.
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"Ми знову заявляємо про наше засудження незаконної анексії Кримського півострова, знову підтверджуємо нашу політику невизнання та повністю підтримуємо незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосили лідери "Групи Семи".
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