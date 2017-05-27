Країни G7 готові й надалі допомагати Україні із впровадженням реформ
18:14, 27 травня 2017Політика
412 0
Лідери G7 схвалили досягнутий на даний момент прогрес Києва у проведенні реформ.
Ілюстрація REUTERS
Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) висловили готовність і надалі допомагати Україні із впровадженням реформ.
Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, що відбувся в італійській Таорміні на Сицилії.
Читайте такожПорошенко очікує, що саміт G7 покаже єдність цивілізованого світу в підтримці України
"Ми зберігаємо наше зобов'язання надавати допомогу Україні у впровадженні її амбітного та, тим не менш, необхідного порядку денного реформ, і ми схвалюємо досягнутий на даний момент прогрес Києва", - наголосили лідери "Групи Семи".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Саміт лідерів країн G7 в Італії