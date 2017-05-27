Країни G7 готові й надалі допомагати Україні із впровадженням реформ

Глави держав та урядів країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) висловили готовність і надалі допомагати Україні із впровадженням реформ.

Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, що відбувся в італійській Таорміні на Сицилії.

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"Ми зберігаємо наше зобов'язання надавати допомогу Україні у впровадженні її амбітного та, тим не менш, необхідного порядку денного реформ, і ми схвалюємо досягнутий на даний момент прогрес Києва", - наголосили лідери "Групи Семи".