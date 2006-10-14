Україна впродовж двох місяців відрядить військових медиків до Лівану та Афганістану

Міністерство оборони України планує впродовж двох місяців направити військових медиків до Лівану та Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Що стосується нашої участі у миротворчих операціях, мова йде про Ліван і Афганістан. І там, і там є серйозний запит на військових медиків, причому рівень наших (медиків) вважається серед інших держав досить високим», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що у Лівані розглядається участь медиків у двох операціях, у тому числі участь у складі польового госпіталю бельгійської армії, де планується задіяти 10, а, можливо, і більше військових медиків. За словами міністра, це питання він нещодавно обговорював з начальником Генштабу армії Бельгії.

Крім того, повідомив А.ГРИЦЕНКО, планується участь українських медиків у складі італійського підрозділу в аеромобільних командах, які забезпечують евакуацію та надання першої медичної допомоги. Це питання обговорював начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-полковник Сергій КИРИЧЕНКО під час нещодавнього візиту до Італії.

За словами міністра, також розглядається питання направлення українських військових медиків до Афганістану у складі литовського контингенту.

«І там, і там ми, швидше за все, дамо позитивну відповідь», - сказав А.ГРИЦЕНКО. «Рішення про це, оскільки йдеться не про контингент, а про персонал, прийматиме Президент України», - сказав він.

За його словами, рішення уже готується і пройшло рівень Міноборони та Міністерства закордонних справ, а після розгляду на засіданні Ради національної безпеки та оборони буде представлено Президенту для остаточного ухвалення.

«Я думаю, що ця робота займе близько двох місяців», - додав А.ГРИЦЕНКО.