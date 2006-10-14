З 1290 живих ветеранів УПА у заходах змогли взяти участь 200

В Івано-Франківській області влада і громадськість вшанували ветеранів Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Вічевому майдані Івано-Франківська відбулося народне віче з нагоди 64-ї річниці утворення УПА, у якому взяли участь ветерани УПА з усіх районів і міст області, керівники облдержадміністрації та обласної ради, міської влади, молодь, громадськість.

Учасники віча схвально сприйняли повідомлення про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір видати указ про визнання ветеранів УПА на державному рівні.

Представники місцевої влади заявляли про свій обов’язок перед ветеранами – утвердити цю історичну справедливість і на державному рівні визнати їх борцями за волю України.

За словами голови Івано-Франківської облдержадміністрації Романа ТКАЧА, ветеранам не потрібна економічна реабілітація. «Має бути політичне визнання», - наголосив він і висловив упевненість, що Президент найближчим часом зробить цей історичний крок примирення.

Після віча ветерани і громадськість пройшли урочистим маршем вулицями міста і поклали вінки та квіти до барельєфів Євгена Коновальця, Степана Бандери, пам’ятників Вячеславу Чорноволу та Івану Франку.

У меморіальному сквері біля символічного Хреста – пам’ятника воякам УПА священики відслужили поминальну панахиду.

В обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка відбувся концерт майстрів мистецтв.

На Прикарпатті нині проживає 1290 ветеранів УПА. У заходах через стан здоров’я змогли взяти участь близько 200 осіб.