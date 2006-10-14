Міліція затримала кількох правопорушників у центрі Києва

15:04, 14 жовтня 2006
Політика
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Два представника УНА-УНСО і один КПУ

Міліція затримала ще трьох правопорушників біля будівлі Міністерства агрополітики у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, серед затриманих – двоє представників УНА-УНСО та один представник КПУ.

Крім того, група у складі близько 10 осіб кинула петарду біля станції метро «Хрещатик» на вході до магазину «Ельдорадо». Деяких з цих осіб було затримано.

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