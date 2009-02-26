На Банковій кажуть, що Балога і Ющенко думають однаково

В Секретаріаті Президента не бачать розбіжностей в позиціях Президента України Віктора ЮЩЕНКА та глави його Секретаріату Віктора БАЛОГИ щодо підписання листа про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Зокрема, як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО сьогодні заявив, що налаштований якнайшвидше підписати лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Цей лист повинен містити узгоджені між усіма політичними силами зобов`язання Української сторони, виконання яких є передумовою отримання другого траншу позики від МВФ та подальшої співпраці з ним.

Кредитор України поставив низку умов для цього, які включають заходи у податково-бюджетній, грошово-кредитній та валютній політиці, потребують зміни законодавства.

Для того, щоб узгодити позицію української сторони з цих питань, Президент України, як повідомлялося сьогодні неодноразово, скликає до себе на нараду прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, голову Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА та керівника найбільшої опозиційної фракції – Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Водночас прес-служба уточнює, що Президент України вважає, що підписання так званої «декларації», що містить лише гасла і не є виразом консолідованої позиції щодо реформ, яку пропонує підписати уряд, не дозволить відновити співпрацю з МВФ. Про це вчора було наголошено у заяві глави Секретаріату Президента України В.БАЛОГИ.

”Секретаріат Президента України переконаний: Міжнародний валютний фонд хоче бачити не декларації, а реальне об`єднання навколо необхідних для оздоровлення української економіки заходів”, - йдеться в повідомленні прес-служби Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від БЮТ, голова комітету ВР з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО висловив здивування розбіжностями в позиціях В.ЮЩЕНКА та глави його Секретаріату щодо підписання листа про співпрацю з МВФ.

С.МІЩЕНКО нагадав, що лише вчора В.БАЛОГА заявив, що Президент не підпише цей лист, оскільки він носить лише декларативний характер, а сьогодні Президент запевнив у зворотному.