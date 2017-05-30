В УКРОПі заявили про полювання влади на політичних опонентів під виглядом боротьби з корупцією

Керівник секретаріату партії УКРОП, депутат Київської обласної ради Денис Борисенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 30 травня його намагалися викликати до правоохоронних органів для надання пояснень у справі щодо начебто незаконного збагачення.

«Сьогодні шестеро правоохоронців показово розшукували мене в офісі УКРОПу, щоб «запросити» для надання пояснень у цілком надуманій справі про моє нібито незаконне збагачення. Припускаю, що за цим стоять «доброзичливці», які добре вивчили мою декларацію, яку я подав як депутат обласної ради. У ній все відкрито й прозоро. Шкода тільки, що там немає графи, у якій я міг би написати, що працюю в бізнесі з 18 років і встиг заробити собі на життя достатньо, щоб зараз займатися розбудовою опозиційної політичної партії, не думаючи про те, як прогодувати родину», – написав Денис Борисенко.

Політик також нагадав, як нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції добилося рішення Печерського райсуду Києва про конфіскацію в опозиційного УКРОПу майже 500 тис. грн начебто незаконно сплачених членських внесків. При цьому працівники агентства за два роки не змогли запустити дієву систему електронного декларування. Крім того, вони не цікавляться, на що витрачають мільйони гривень з кишень платників податків парламентські партії, підкреслив депутат облради.

Денис Борисенко також запевнив, що готовий виконати всі законні вимоги правоохоронців, однак спроби звинуватити його у протиправному збагаченні більше схожі на переслідування політичних опонентів, ніж на боротьбу з корупцією.

«НАБУ та прокуратура займаються «корупціонером» Борисенком замість того, щоб ловити й карати тих, хто привласнює й розтринькує бюджетні гроші», – підсумував політик.