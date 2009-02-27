Яценюк вважає, новому Президентові України буде скрутно

Новообраний Президент України зможе ефективно працювати лише в тому разі, якщо у Верховній Раді його підтримуватиме більшість народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора заявив лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі з членами клубу випускників бізнес-школи Києво-Могилянської академії.

Він заявив, що після президентських виборів одразу необхідно проводити вибори у Верховну Раду.

«Необхідно чітко усвідомити, що без парламенту Президент нічого не зробить. Це буде та сама історія, яку ми маємо з 2005 року. Тому я вважаю за необхідне проведення одразу після президентських виборів виборчої кампанії до парламенту», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він висловив сподівання, що в новообраному парламенті з`явиться політична сила, яка підтримуватиме Президента, причому вона сформує більшість у Верховній Раді.

«Якщо вона набере більшість, тоді модель працює. Якщо Президент набирає високий рівень довіри, він виходить зі своєю політичною силою, і тоді зрозуміло, з кого питати. Є парламент, уряд і Президент, які є єдиним цілим. Тоді через п`ять років можна чітко зрозуміти, хто відповідальний і в кого були важелі», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас політик зазначив, що людина, яка стане Президентом України, повинна буде взяти на себе «неймовірний» вантаж відповідальності. «Я думаю, що за розвитком ми будемо на рівні 90-х років», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що одна людина в таких умовах у країні зробити нічого не зможе, не спираючись на команду однодумців. «Він може бути надзвичайно розумним, надзвичайно поганим, це питання тридцять шосте. Одна людина нічого не зможе змінити. У месіанство не можна вірити. Месії немає», - сказав А.ЯЦЕНЮК, наголосивши, що реальні зміни може здійснити лише жорстка, ефективна команда. І новий Президент повинен забезпечити таку команду, причому одразу після обрання його на цей пост.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, нову команду підібрати буде доволі складно, і до її складу повинні увійти професіонали, які мають досвід роботи у владі. «Сьогодні багато людей, які хочуть, багато тих, хто вважає, що може (працювати у виконавчій владі). Але дуже мало людей, які справді можуть щось зробити», - вважає А.ЯЦЕНЮК. Він зазначив, що потрібно використовувати потенціал людей, які працювали у владі в минулому.

«Серед тих, хто був, дуже гарні є люди. По-різному, звичайно, вони виховувалися, у різних політичних таборах були, проте формування команди має відбуватися незалежно від кольору – колір нікому не цікавий, це була політтехнологія. Від цього треба відходити», - заявив А.ЯЦЕНЮК, наголосивши, що новообраний Президент повинен буде добирати свою команду розумних і досвідчених людей.

Він також зазначив, що навіть з таким підходом у команді може бути відсотків тридцять «браку», а то й більше.