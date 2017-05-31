Межа розбрату – чому зникає порозуміння між ЄС і США

Канцлер ФРН Ангела Меркель у своїй недавній промові у Мюнхені заявила, що США та Європа більше не можуть покладатися один на одного — ті часи минули. І все це — через серйозні розбіжності у поглядах США та ЄС, які з’явилися за президента Дональда Трампа. В першу чергу, це стосується двох ключових, не безпекових, моментів: питання клімату й майбутнього всього світу внаслідок цього, а також питання торговельних відносин.

По-перше, між Меркель і Трампом відбулося кілька дискусій з питань взаємної торгівлі, й заяви Трампа, які носили достатньо профанаційний та емоційний характер – і часто лунали у відверто образливій формі – були дуже жорсткими, з прямими погрозами щодо можливості включення торговельних санкцій, — для Німеччини це взагалі щось абсолютно абсурдне.

Меркель намагалася пояснити американському лідеру, що дисбаланс у 65 мільярдів доларів насправді виник не для Німеччини, а для тих штатів, в яких розміщені філії німецьких автомобільних заводів. І саме там основна частина грошей іде їхнім місцевим робітникам, а також на розвиток штатів. І це якраз ті робітники, які майже всі проголосували за Трампа.

Проте заяви Трампа продемонстрували повне нерозуміння ситуації. Зокрема, йдеться про його слова, що у торговельних відносинах Америка тепер буде ставитися до інших країн так, як вони ставляться до неї. Тобто він збирається боротися проти якихось наслідків, а не займатися реальними причинами, через які виникає дисбаланс.

Меркель намагалася пояснити американському лідеру, що дисбаланс у 65 мільярдів доларів насправді виник не для Німеччини, а для тих штатів, в яких розміщені філії німецьких автомобільних заводів

Саме це некоректне сприйняття ситуації з боку американського президента і викликало у Німеччини глибоке нерозуміння.

По-друге, Німеччина відповідально ставиться до проблеми кліматичних змін. Адже колосальні потоки біженців, які зараз можуть хлинути з Африканського континенту, пов’язані з голодом і відсутністю водних ресурсів. Фактично в Африці починається війна за території, на яких розташовані основні водні ресурси. Тому ігнорування Паризької кліматичної угоди 2015 року такою країною як США і відмова від основного завдання цієї угоди — не допустити чергового зростання світової температури на 1,5 градуса — для Меркель виглядає дивно. Адже прагнення вирішити це завдання є цілком логічним для самозбереження Європи та світової цивілізації від хаотичного переселення народів. Тому заяви Трампа про готовність Америки вийти з Кліматичної угоди повністю або переглянути свою участь стали болісним моментом для партнерів США і по «Великій сімці», і по НАТО, й по загальній співпраці з потужними країнами світу.

Заяви Трампа продемонстрували повне нерозуміння ситуації. Зокрема, йдеться про його слова, що у торговельних відносинах Америка тепер буде ставитися до інших країн так, як вони ставляться до неї

Тож для Меркель є незрозумілим ігнорування Трампом цих двох проблем, які, мабуть, і є сьогодні головними розбіжностями між Європою та США.

Звісно, крім цього європейців турбують й інші закиди Трампа, наприклад, заклик підвищити витрати на НАТО та оборону. Українцям же поки що прямих загроз непорозуміння між ЄС та США не несе. Такий висновок можна зробити, якщо подивитися на спільну політику санкцій, тиску на Росію, єдність оцінки ситуації в Україні та підтримку нашої країни і європейцями, і американцями. Але те, що протиріччя існують, все одно для нас погано. Бо від цього країни G7 дещо слабшають, між ними зникає координація і їм стає не до нас. А відтак і Росії легше проводити агресивну політику. Як приклад можна пригадати міграційну кризу в Європі, що послабила Євросоюз і створила для нас колосальні проблеми, які виразилися в дуже конкретних речах: запровадження безвізу з Україною затягнули більше ніж на рік.

З іншого боку, рівно рік тому теж не було координації: тоді США ніби визначилися з підтримкою України і політики санкцій, а ЄС «танцював» навколо цього питання і шукав способи, аби відмовитися від санкцій. Зараз все дзеркально змінилося. Хоча, безумовно, для нас було б краще, якби і в ЄС, і в США було спільне повне розуміння ситуації.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики