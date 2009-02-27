Карпачова не вірить, що її підлеглі здатні вбити лосенятко

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА називає наклепом інформацію про затримання в чорнобильській 30-кілометровій зоні за браконьєрство двох посадовців Головного управління секретаріату українського омбудсмана.

Про це йдеться у її заяві, переданій УНІАН.

“Перебуваючи в місті Одесі в робочій поїздці, пов`язаній із захистом прав моряків, зокрема екіпажів суден "Леманн Тімбер" і "Фаїна", рішуче заявляю: зазначена інформація має відверто наклепницький характер. Всі співробітники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 27 лютого, як і завжди у робочий час, виконували свої службові обов`язки”, - наголошує Н.КАРПАЧОВА.

Крім того, підкреслила вона, її підлеглі не тільки захищають права людей, а й дбайливо ставляться до природи та апріорі не можуть бути причетні до “ганебного сюжету, оприлюдненого засобами масової інформації з подачі МВС України”.

Як повідомлялося, сьогодні УНІАН у Міністерстві внутрішніх справ заявили про затримання в чорнобильській 30-кілометровій зоні двох посадовців Головного управління секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За інформацією співрозмовника агентства, у багажнику їх автомобіля було виявлено та вилучено м’ясо лосеняти, якого затримані застрелили з карабінів, що зареєстровані в Києві.

В МВС також додали, що у затриманих вилучено посвідчення співробітників інституту омбудсмана. Перевірка на автентичність посвідчень встановлюється.