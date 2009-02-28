Яценюк оцінив дірку в Пенсійному фонді - 17 мільярдів

Дефіцит Пенсійного фонду України сьогодні становить 17 мільярдів гривень.

Про це сказав в ефірі програми "Свобода" на телеканалі “Інтер” народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція “Наша Україна – Народна самооборона” ).

За його словами, “якщо б не Національний банк України, якщо б не додаткові “джерела” з єдиного казначейського рахунку, то я не знаю чим би платили пенсії”. “Дай Бог, щоб ситуація нормалізувалася”, - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив: “Я двома руками за те, щоб уряд зробив максимум для стабілізації ситуації”. За його словами, “тут зараз не до боротьби”. Він також вважає, що сьогодні “немає одного простого усвідомлення того, що може статися ситуація, коли прийдуть до влади люди в такій ситуації, що влади не треба буде, бо вони не будуть знати, що з цим робити”. За його словами, важливо, щоб в Україні не сталося так, “що майбутньому Президенту України треба вже сьогодні читати радіозвернення президента Рузвельта, коли в часи великої депресії в 1933 році, він виводив країну з депресії”.