Кабмін звільнив першого заступника міністра Мінрегіонбуду
14:08, 28 лютого 2009Політика
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Документ - на Урядовому порталі
Кабінет міністрів України розпорядженням від 25 лютого 2009 р. №213-р звільнив Олексія ІЩЕНКА з посади першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України. Текст документа розміщений на офіційному порталі уряду.
Згідно з розпорядженням, О.ІЩЕНКО звільнений за власним бажанням.
Нагадаємо, О.ІЩЕНКО був призначений першим заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України розпорядженням КМУ №46-р від 9 січня 2008 р.
Довідка УНІАН. О.ІЩЕНКО, 1951 року народження, за фахом інженер-будівельник. Раніше обіймав посаду міського голови м. Бровари (Київська обл.).
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