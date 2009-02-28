Кабмін звільнив першого заступника міністра Мінрегіонбуду

Кабінет міністрів України розпорядженням від 25 лютого 2009 р. №213-р звільнив Олексія ІЩЕНКА з посади першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України. Текст документа розміщений на офіційному порталі уряду.

Згідно з розпорядженням, О.ІЩЕНКО звільнений за власним бажанням.

Нагадаємо, О.ІЩЕНКО був призначений першим заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України розпорядженням КМУ №46-р від 9 січня 2008 р.

Довідка УНІАН. О.ІЩЕНКО, 1951 року народження, за фахом інженер-будівельник. Раніше обіймав посаду міського голови м. Бровари (Київська обл.).