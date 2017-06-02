На Рівненщині нетверезі молодики побили АТОвця через його зауваження (відео)

На Рівненщині побили учасника АТО Андрія Усача, який брав участь в обороні Луганського аеропорту. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожПризов офіцерів запасу: у Генштабі озвучили плани на червеньЧоловік зробив зауваження нетверезим на мопеді. Почувши, що той викликає поліцію, обурені скутеристи стали бити вояка з інвалідністю. Від одного з ударів він упав і пошкодив протез. Нападники свою провину заперечують.

"Почав сигналити, щоб вони з'їхали. У відповідь отримав непристойний жест", - розповідає постраждалий.

Інцидент бачив брат колишнього бійця. Каже, поки відтягував одного нападника, брата бив інший.

Найсильніший удар Андрій отримав у голову – у нього тріснула барабанна перетинка. До того ж, Андрій впав та пошкодив протез. У свою чергу молодики кажуть, вони були тверезими та чоловіка не чіпали.

"Ми не били його. Вони перегородили нам дорогу та почали поліцію викликати. Що він міліціонер, чи що", - каже один з нападників.

Він стверджує, що не знає, як колишній боєць пошкодив ногу. Лише припускає, що той "падав" на мопед, щоб зупинити його.

Та поліція дізналась, що бійця били обидва чоловіки по черзі. Зараз вирішується питання про оголошення підозри. Їм загрожує штраф, виправні або громадські роботи.