Посол Британії розповіла, що стане визначальним для реформи правосуддя в Україні

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф наголошує, що прозорий відбір кандидатів на посади суддів Верховного суду стане визначальним для проведення реформи правосуддя в Україні.

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Про це британський дипломат написала у Twitter.

"Відбір надійних кандидатів у судді Верховного Суду через повністю прозорий процес буде визначальним для реформи правосуддя в Україні", - наголосила Гоф.

"Незалежна судова система є необхідною для розкриття демократичного і економічного потенціалу України та залучення іноземних інвестицій", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року.

ВККС планує у період між 1 та 7 червня завершити оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного суду.