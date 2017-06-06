Кабмін очікує від Ради ухвалення законів про медичну реформу до кінця червня

Кабінет міністрів сподівається, що до кінця червня Верховна Рада ухвалить закони щодо медичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, після напрацювань у робочій групі та після засідання Національної ради реформ уряд знову вніс до ВР відповідні законопроекти з урахуванням зауважень до них.

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Як сказав Кубів, уряд сподівається, що ці законопроекти будуть ухвалені “вже до кінця червня цього року”.

За його словами, важливо, щоб уже цього пленарного тижня парламент розпочав розгляд законопроектів, які стосуються медичної реформи. “Це стратегічно важливо, тому що мова йде про життя людей. Не можна далі відкладати цю реформу, як це робилось багато років...”, - наголосив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Кабінет міністрів схвалив чотири законопроекти щодо реформування системи охорони здоров'я: «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів»; "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на первинну медичну допомогу"; "Зміни до основ законодавства України про охорону здоров'я (зміни до ст.ст. 3,8 та 35)" та "Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення".

18 травня Верховна Рада не включила до порядку денного сесії жодного законопроекту, який стосується реформування сфери охорони здоров’я. Депутати не підтримали включення ні урядових, ні депутатських законопроектів з цієї тематики.

2 червня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун висловила сподівання на включення 6 червня до порядку денного роботи Верховної Ради законопроектів щодо реформи фінансування сфери охорони здоров'я.

На брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ вона сказала: "Міністерство охорони здоров'я й уряд подали до Верховної Ради ще у квітні 4 законопроекти на зміну системи фінансування охорони здоров'я, яка були вимогою стратегії зміни фінансування охорони здоров'я, прийнятої Кабінетом міністрів ще у листопаді 2016 року". Після подання цих законопроектів, нагадала вона, робоча група із 22 депутатів доопрацювала законопроекти.

"Сьогодні ми обговорювали ті зміни, які були зроблені, і подаємо знов розроблені законопроекти. Тепер їх буде два - №№ 6327 і 6029, які подаємо вже сьогодні на реєстрацію. Сподіваємося, що у вівторок будуть подані на порядок денний, і будемо розглядати їх на комітетах вже в середу (7 червня)", - заявила Супрун.

У свою чергу член Комітету ВР питань охорони здоров'я, координатор робочої групи з опрацювання законопроектів щодо реформування системи охорони здоров’я Сергій Березенко заявив, що відповідні законопроекти пропонуватимуть ухвалити в парламенті 22 червня. Це будуть два законопроекти: три законопроекти будуть об'єднані в один, а ще один – зміни до Бюджетного кодексу.