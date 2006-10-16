Тимошенко коментує суперечку Ющенка і Януковича щодо засад української політики

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не бачить нічого поганого, щоб у новому законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики викласти положення Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу для преси.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що саме Верховна Рада визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики держави, “і якщо зараз ставиться питання про переголосування засад зовнішньої і внутрішньої політики, то тоді потрібно звертатись до Універсалу, в який я ніколи не вірила”.

На думку лідера БЮТ, положення нового закону необхідно порівняти з положеннями Універсалу. Вона зазначила, що ухвалювати Універсал як закон не можна, оскільки парламент має право ухвалювати лише документи, передбачені Конституцією. «Якщо потрібно, у цей документ (закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики) закласти положення Універсалу немає ніяких перешкод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня було підписано доручення прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА уряду впродовж двох тижнів підготувати проект закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Він заявив, що Кабінет Міністрів у своїй діяльності має намір керуватися засадами внутрішньої й зовнішньої політики, які визначає Верховна Рада, і висловився за перегляд відповідного закону.

14 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що погодиться зі змінами до Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України» лише за умови, якщо вони відображатимуть дійсно актуальні для країни питання. На переконання В.ЮЩЕНКА, внесені зміни викликатимуть «інтерес і доцільність», якщо вони відобразять ключові позиції Універсалу національної єдності.