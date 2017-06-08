Ризики та користь від візового режиму з Росією

Якщо мислити категоріями мирного часу, то чимало наших громадян постраждає від введення Україною візового режиму з Російською Федерацією. Багатьом це створить незручності, тому що українці до Росії доволі часто їздять — у когось там родичі, у когось робота або житло. Тож для мирного часу запровадження візового режиму було б невдалим кроком.

Але зараз триває збройна агресія Росії проти України. За таких обставин комфорт наших громадян є другорядним. Найголовніше — це національна безпека і безпека тих самих громадян, які не розуміють, що їдуть на територію країни, яка не поважає ні внутрішнє російське, ні міжнародне право, яка затримує українських громадян і влаштовує провокації. Варто згадати хоча б наших громадян у Криму або «терориста», напевно, такого ж небезпечного, як Усама бін Ладен, — директорку української бібліотеки в Москві. Саме в таких умовах ми живемо сьогодні.

Запровадження візового режиму з Росією, передусім, призведе до фінансових та організаційних проблем, які має наше Міністерство закордонних справ, СБУ та інші структури, які повинні забезпечити відповідну систему зв’язку, яка б дозволила відфільтровувати тих, хто потрібен нашій країні, і тих, хто є небажаним в Україні. Це потребує, зокрема, тренування консулів. Хоча МЗС у нас завжди в стані стресу: недофінансування, небагато вільних професійних дипломатів, яких можна, за потреби, одразу десь розмістити, плюс - необхідність збільшення кількості наших дипломатів у представництвах України в Російській Федерації (це і посольство в Москві, і консульські відділи, і генеральне консульство). Тож, звичайно, після запровадження візового режиму, протягом перших місяців це стане великим навантаженням, створить незручності і конфліктні ситуації. І, я думаю, що російські спецслужби будуть намагатися спровокувати ще більшу напругу.

Якщо візовий режим буде введений Україною, росіяни, скоріше за все, введуть його також і зі свого боку. Втім, спочатку вони подивляться, які наслідки це матиме

Крім того, це рішення викличе незадоволення наших громадян, які не розуміють, що йде війна і що нема чого вештатися до країни-агресора. Якщо ми подивимося на недавнє опитування громадської думки, то США і Україна лідирують серед тих, кого росіяни вважають ворогами. А в Україні при цьому — пацифізм, ми дуже розслаблені. Тому, після запровадження візового режиму, виникне напруження, причому, здебільшого, з української сторони, оскільки багато українців їдуть у Росію працювати або до родичів. Звичайно, ці люди будуть незадоволені українською владою, а росіяни це будуть використовувати проти нас.

Це проблема нашої влади — вона не мобілізує наше суспільство, не пояснює, що відбувається, тому в Україні і досі Росію вважають «братньою», «дружньою» і т.д., думаючи, що є лише певне непорозуміння між політиками. І саме цю тезу російські спецслужби активно закидають у наші ЗМІ та голови українців. Мовляв, «якби не Порошенко, то все було б гаразд», при цьому про Крим якось забули, а от «Донбасу потрібна певна автономія, і це нормально, бо в Україні триває процес децентралізації»…

Запровадження візового режиму з Росією, передусім, призведе до фінансових та організаційних проблем

Ще з часів радянських дипломатичних представництв у посольствах, генеральних консульствах, представництвах при міжнародних організаціях, здебільшого, сидять люди у піджаках, але вони, в часи своєї молодості, носили погони. Тобто це розвідники й ті, хто займається підривною діяльністю. Після запровадження візового режиму у них не буде більше шансів та можливостей вільно працювати в Україні.

Тож є певні технологічні і логістичні нюанси із запровадженням візового режиму з Росією. І є вплив на суспільство, який російська пропагандистська машина буде використовувати і проти нас: вона буде показувати, що нинішня українська влада не відповідає інтересам нашого суспільства, оскільки «українці хочуть любити росіян і їздити до Росії», а влада лише нагнітає ситуацію, і якщо змінити цю владу, то одразу буде мир, Радянський Союз, чи СНД — кому що подобається.

Якщо візовий режим буде введений Україною, росіяни, скоріше за все, введуть його також і зі свого боку. Втім, спочатку вони подивляться, які наслідки це матиме. Нагадаю, коли турки збили російський літак, росіяни відреагували, а потім все відіграли назад, бо побачили, що вигідніше поводитися інакше. Або інша ситуація, коли Обама вислав російських шпигунів зі Штатів, росіяни не відреагували, хоча у розвідувальній спільноті та дипломатів заведено - якщо висилають п’ять твоїх дипломатів, ти маєш право видворити п’ятьох дипломатів або шпигунів тієї країни, яка це зробила першою. Москва цього не зробила, сподіваючись, що з Трампом можна буде домовитися.

Але чи є адекватним рішенням введення візового режиму Україною з Росією? Думаю, що не зовсім. Адекватним був би ще більш жорсткий режим, на кшталт того, що ми маємо з окупованими територіями Донбасу – спеціальний пропуск, який видає СБУ. Тобто, такий пропуск треба було б отримувати тим, хто їде у Російську Федерацію, або хто приїжджає з РФ в Україну. Такий жорсткий пропускний режим, потрібний для того, щоб убезпечити наших громадян від російської репресивної машини, а також, щоб не запускати в Україну небезпечних осіб, які займаються підривною діяльністю, був би адекватним.

Олександр Хара, директор Департаменту міжнародних багатосторонніх відносин Фонду «Майдан закордонних справ»