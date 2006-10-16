Фоторепортаж з місця загибелі Юрія Оробця (6 фото)

17:22, 16 жовтня 2006
Політика
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Трагедія сталася між метро Оболонь і Петрівка

Сьогодні вранці в Києві у ДТП загинув народний депутат від «Наша Україна» Юрій Оробець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося близько 8.00 на автодорозі між станціями метро “Оболонь” і “Петрівка”.

На момент автокатастрофи гальма та система керування в автомобілі «Тойота-Камрі» були у справному стані.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ МВС України в місті Києві, такими є висновки експертів Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

Автотехнічна експертиза співробітниками центру проводилася сьогодні у присутності начальника ГУ МВС в м.Києві Віталія ЯРЕМИ.

Слідчим управлінням київського ГУ МВС порушена і розслідується кримінальна справа за фактом дорожнього інциденту. Справу порушено за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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