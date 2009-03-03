Міллер: Газпром не штрафуватиме Україну за недобір газу в лютому

Голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР підтверджує, що російський газовий холдинг не застосовуватиме штрафні санкції до НАК "Нафтогаз України" за недобір газу в лютому поточного року.

Як передає РІА «Новости», про це він сказав журналістам сьогодні в Мадриді, відповідаючи на запитання, чи можна чекати нового газового конфлікту між Росією та Україною.

"Вчора ми домовилися з головою "Нафтогазу" О.ДУБИНОЮ про те, що "Газпром" не застосовуватиме штрафні санкції до "Нафтогазу"", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він наголосив, що "хотів би всіх заспокоїти: Україна в повному обсязі заплатила за фактично спожитий газ у лютому".

Водночас голова "Газпрому" нагадав, що відповідно до раніше досягнутих домовленостей "є мінімальний об`єм відбору газу, який повинна здійснювати Україна за місяцями".

"Свої зобов`язання щодо об`єму цього відбору в лютому Україна не виконала. Але "Газпром" не застосовуватиме до "Нафтогазу України" штрафні санкції", - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері про досягнення такої домовленості під час телефонної розмови О.МІЛЛЕРА з головою правління "Нафтогазу" Олегом ДУБИНОЮ повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ. За його словами, також керівники компаній домовилися, що українська сторона в повному обсязі та вчасно сплатить газ за фактом поставки в лютому.