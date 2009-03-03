Хто з нардепів БЮТ голосував за відставку Огризка (прізвища)

У позиції 49 БЮТівців, які, нібито, всупереч волі фракції проголосували за відставку міністра закордонних справ Володимира Огризка, перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем’якін побачив потужний прояв демократії у фракції. Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко звинуватив їх у тому, що вони фактично зіграли на руку Москві. А Кожем’якін додав, що карати надто демократичних нардепів за голосування за відставку Огризка ніхто не буде, хоча й їх заслухають на засіданні фракції.

Один із 49 нардепів - Сергій Міщенко заявив, що з його сторони то було спробою дати урок іншим міністрам, аби не втручалися у політичні взаємини президента та прем’єра (йдеться про розіслані МЗС директиви в дипломатичні представництва України за кордоном з тим, що ті інформували іноземні країни про начебто негативну роботу уряду).

Разом з тим, цікаво, що у лавах нардепів, які пішли всупереч рішенню фракції БЮТ, (й, можливо, позиції самої Юлії Тимошенко), опинилися такі віддані клеврети прем’єра як Валерій Писаренко та Андрій Портнов. Причому їх аж ніяк не збентежив випадковий збіг їхньої позиції з позицією Ігоря Рибакова – “біженця” з коаліції, якого БЮТ через суди досі намагається випхнути з фракції за той демарш.

Наводимо повний перелік прізвищ “найдемократичніших” нардепів фракції БЮТ:

Микола Баграєв, Антоніна Болюра, Віталій Барвіненко, Всеволод Бородін, Сергій Веліжанський, Михайло Волинець, Ігор Воротнюк, Валерій Гацько, Олег Гейман, Богдан Губський, Віталій Данілов, Олександр Дубовой, Роман Забзалюк, Валентин Зубов, Руслан Зозуля, Вадим Коротюк, Павло Костенко, Юрій Крук, Валерій Крайній, Володимир Лемза, Віктор Лозінський, Сергій Міщенко, Олексій Логвиненко, Олег Маліч, Юрій Одарченко, Святослав Олійник, В’ячеслав Пєрєдєрій, Володимир Пилипенко, Валерій Писаренко, Андрій Портнов, Олег Радковський, Ігор Рибаков, Ігор Савченко, Борис Пудов, Олександр Рябека, Андрій Сенченко, Раїса Сорочинська-Кириленко, Валерій Сушкевич, Олег Черпіцький, Володимир Скубенко, Михайло Соколов, Юрій Трегубов, Вадим Трофименко, Олександр Фельдман, Валерій Шаманов, Еліна Шишкіна, Борис Шиянов, Олександр Шепелев, Зоя Шишкіна.

За даними офіційного сайту Верховної Ради України