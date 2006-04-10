БЮТ чекатиме “Нашу Україну” та СПУ для підписання угоди про коаліцію

Блок Юлії Тимошенко запрошує представників блоку “Наша Україна” та Соціалістичної партії України 10 квітня підписати угоду про коаліцію.

Зважаючи, що на виборах 26 березня Блок Юлії Тимошенко отримав найбільшу підтримку виборців серед інших учасників коаліції, БЮТ запрошує представників блоку „Наша Україна” та Соціалістичної партії України у складі їх робочих груп взяти участь у переговорах 10 квітня 2006 року о 12.00 за адресою вул. Грушевського 18/2, кабінет №12.

10 квітня о 12.00 годині БЮТ готовий запропонувати варіант угоди про коаліцію демократичних сил до підписання.

Тел. 462-57-50.